1 Lukas Kiefer, Flamur Berisha und David Braig (v.li.) gehörten zu den Kickers-Torschützen in Neu-Ulm. Foto: Imago/Eibner//Roger Bürke

Seriös und souverän mit 4:0 nehmen die Stuttgarter Kickers die WFV-Pokal-Halbfinalhürde bei Landesligist Türkspor Neu-Ulm. Im Endspiel geht es am 3. Juni im Gazi-Stadion gegen Regionalligist TSG Balingen.















Mustafa Ünal zeigte sich rundum zufrieden: „Wir haben nicht viel zugelassen, waren effizient vor dem Tor, das war ein reifer Auftritt“, sagte der Trainer des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers nach dem souveränen 4:0(2:0)-Sieg im WFV-Pokal-Halbfinale beim Landesliga-Zweiten Türkspor Neu-Ulm.

Die Tore für die Blauen vor 1500 Zuschauern im Dietrich-Lang-Sportzentrum erzielten Paul Polauke (24.), Lukas Kiefer (29.), Flamur Berisha (51.) und David Braig (64.). Konrad Riehle bereitete drei der vier Treffer vor. Verzichten mussten die Kickers auf Innenverteidiger Niklas Kolbe, der sich gegen den 1. Göppinger SV (4:1) eine Knieprellung zugezogen hatte.

Im Finale treffen die Blauen am 3. Juni im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau auf Regionalligist TSG Balingen, der sich bei Landesligist FV Rot-Weiß Weiler mit 2:1 durchsetzte. Die Vorfreude auf das Endspiel gegen das Team von Trainer Martin Braun ist jetzt schon groß: „Wir wollen wie im Vorjahr gegen den SSV Ulm 1846 wieder ein geiles Spiel raushauen und den Heimvorteil nutzen. Mit der Kulisse im Rücken ist wieder alles möglich“, sagte Ünal.

Zunächst aber soll die Meisterschaft in der Oberliga perfekt gemacht werden. Möglichst schon am Samstag (15.30 Uhr) beim SSV Reutlingen. Ünal: „Wir werden alles investieren und wollen den Aufstieg jetzt eintüten.“ Dann könnte man sich danach ganz auf den Pokal und den Gewinn des Doubles konzentrieren. Der Lohn für den WFV-Pokal-Titel wäre die erneute Teilnahme am DFB-Pokal.

Kickers-Aufstellung

Castellucci – Leon Maier, Zagaria, Polauke (60. Kececi), Kammerbauer (53. Campagna) – Kiefer – Riehle, Dicklhuber, Blank (53. Campagna), Berisha – Braig (67. Loris Maier).

Bank: Otto, Obernosterer, Eroglu, Pilic.

Restprogramm

Oberliga

SSV Reutlingen – Kickers (6. Mai, 15.30 Uhr), FC 08 Villingen – SG Sonnenhof Großaspach (6. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen, SG Sonnenhof Großaspach – Freiburger FC (beide 20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers, FC Holzhausen – SG Sonnenhof Großaspach (beide 27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Halbfinale: Türkspor Neu-Ulm – Stuttgarter Kickers, FV Rot-Weiß Weiler – TSG Balingen. Finale: 3. Juni im Gazi-Stadion. (jüf)