1 Nico Blank (re., im Zweikampf mit Backangs Niklas Benkeser) wird im Trainerteam der Kickers hoch geschätzt. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Nico Blank spielt seit der C-Jugend für die Stuttgarter Kickers – und er wird es auch über diese Saison hinaus tun: Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag bei den Blauen verlängert. Wir nennen die Gründe.















Nico Blank war am Donnerstagvormittag richtig happy: „Ich bin froh, dass alles geklappt hat und ich den Weg mit den Stuttgarter Kickers weiter mitgehen kann“, sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Oberligisten. Sein ursprünglicher Vertrag läuft am Saisonende aus. Nun hat er ihn verlängert. Der Verein kommuniziert Laufzeiten generell nicht. Doch es dürfte sich um einen Einjahresvertrag handeln, der sich bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen um eine weitere Saison verlängert.