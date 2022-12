1 David Nieland (re., im Pokalspiel gegen Metzingens Marvin Methner) kam in der Hinrunde nicht wie gewünscht zum Zug. Der Stürmer ist bei einem Regionalligisten im Gespräch. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Winterfahrplan bei Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers ist fast festgezurrt, die Verhandlungen mit dem Trainer starten, und personelle Wechsel sind nicht ausgeschlossen. Ein Überblick über den aktuellen Stand der Dinge.















Besser hätte der Abschluss nicht sein können: Mit dem 3:0 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen verabschiedete sich Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers in die Winterpause. Bis zum Wiederbeginn am 4. März 2023 mit dem Spiel bei der TSG Backnang stehen die Blauen an der Tabellenspitze. Mit sieben Punkten und 48 Toren Vorsprung auf Verfolger SG Sonnenhof Großaspach. Dennoch gibt es in der fußballlosen Zeit einiges zu tun.