1 Die Verträge der Mittelfeldspieler Luigi Campagna und Nico Blank (re.) laufen am Saisonende aus. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Ein Großteil des Kaders für die kommende Saison steht bei den Stuttgarter Kickers. Es gibt aber auch noch offene Personalien, so sind etwa fünf auslaufende Verträge noch nicht verlängert. Ein Überblick.















An diesem Samstag (15 Uhr) steigt im Gazi-Stadion auf der Waldau die Generalprobe für den Oberliga-Wiederbeginn gegen den Bayernligisten FC Ingolstadt 04 II. Eine Woche später, am 4. März (14 Uhr/Etzwiesenstadion), wird es für Spitzenreiter Stuttgarter Kickers bei der TSG Backnang dann wieder ernst. Der Aufstieg ist trotz des Sieben-Punkte-Polsters (plus der um 45 Treffer besseren Tordifferenz) auf den Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach noch lange nicht perfekt, doch die Planungen für die kommende Saison laufen längst auf Hochtouren. Noch ungeklärt ist die Zukunft von fünf Spielern aus dem aktuellen Kader, deren Verträge am Rundenende auslaufen.