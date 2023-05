29 Cheftrainer Mustafa Ünal und die Mannschaft bei der Aufstiegsfeier in Degerloch. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers im Party-Modus. Erst feiern sie den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen, danach geht es gemeinsam mit den Fans in Degerloch weiter.















Was hatten die Stuttgarter Kickers in den vergangenen Jahren nicht alles für Tiefschläge wegzustecken: Abstieg 2016 in die Regionalliga, Abstieg 2018 in die Oberliga. Klar, dass die Erleichterung nach dem feststehenden Aufstieg in die Fußball-Regionalliga am Samstag riesig war. „Wir haben zwar nicht die Champions League gewonnen, doch dieser Erfolg ist irrsinnig wichtig für den Verein“, sagte der glückliche Präsident Rainer Lorz.

Die Feierlichkeiten hatten schon 20 Minuten nach Anpfiff des Spiels beim SSV Reutlingen (0:0) begonnen – zumindest auf der Tribüne bei den Kickers-Fans. Da drang die Meldung durch, dass Verfolger SG Sonnenhof Großaspach beim FC 08 Villingen mit 1:3 verloren hatte. Damit war unabhängig vom Kickers-Resultat bereits alles geklärt.

Das Trainerteam um Chefcoach Mustafa Ünal und die Mannschaft mussten dann noch bis Spielschluss warten, ehe sie gemeinsam mit den 3000 mitgereisten Fans im Stadion an der Kreuzeiche feiern durften und ihren Emotionen freien Lauf lassen konnten.

Danach ging der Party-Marathon am Gazi-Stadion auf der Waldau bis tief in die Nacht weiter. Die offizielle Meisterehrung durch den Württembergischen Fußball-Verband (WFV) erfolgt am kommenden Samstag (14 Uhr) im Rahmen des vorletzten Heimspiels gegen den Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach.

Wir haben Fotos von den Feierlichkeiten. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

Restprogramm

Oberliga

Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen (20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers (27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Finale Kickers – TSG Balingen (3. Juni, 16.15 Uhr) im Gazi-Stadion auf der Waldau. (jüf)