1 Niklas Kolbe und die Stuttgarter Kickers feierten mit ihren Fans schon zweimal am Gazi-Stadion – folgen Feierlichkeiten im Stuttgarter Rathaus? Foto: Baumann/Julia Rahn

Oberbürgermeister Frank Nopper hat den Stuttgarter Kickers für den Fall des Doubles eine Einladung auf den Rathausbalkon ausgesprochen. Ist das übertrieben? Weckt das Begehrlichkeiten bei anderen Clubs? Wir haben beim OB und den Kickers nachgefragt.















Eines vorneweg: Die Idee ging nicht von den Stuttgarter Kickers aus. Sie sind zwar mächtig stolz auf ihren Aufstieg in die Fußball-Regionalliga, doch sie können die Wertigkeit des Erfolgs auch maßstabsgerecht einordnen: „Wir haben nicht die Champions League gewonnen“, sagte Präsident Rainer Lorz als die Oberliga-Meisterschaft am 6. Mai in Reutlingen feststand.

Dies änderte jedoch nichts daran, dass Oberbürgermeister Frank Nopper bei der Titelfeier am vergangenen Samstag vor den 6650 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau über die Stadion-Lautsprecher eine für viele überraschende Einladung an die Kickers aussprach: Sollten sie durch einen Endspielsieg am 3. Juni (16.15 Uhr) gegen den Regionalligisten TSG Balingen auch den WFV-Pokal gewinnen, dann sind die Blauen auf den Stuttgarter Rathausbalkon eingeladen.

„Wir freuen uns über die Einladung im Fall des Double-Gewinns. Das zeigt den Stellenwert, den die Kickers in der Stadt haben“, sagte Geschäftsführer Matthias Becher, „ob wir uns dann auf dem Balkon präsentieren, müsste man genau überlegen.“ Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, stehe die Einladung, die der Oberbürgermeister ausgesprochen hat, symbolisch für die beabsichtigte Ehrung durch die Stadt.

VfB 2013 auf dem Balkon

Das Format eines möglichen Kickers-Empfangs sei auch noch völlig offen. Da die Mannschaft nach dem Finale am 3. Juni ohnehin danach nach Mallorca reisen würde, wäre ein Empfang frühestens ein, zwei Wochen später möglich. Zuletzt habe sich, laut der Kommunikationsabteilung der Stadt, auf dem Rathausbalkon der VfB Stuttgart gezeigt – nach dem 2013 mit 2:3 verlorenen DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Am Tag danach empfing der damalige OB Fritz Kuhn die Mannschaft im Rathaus.

Warum nun den Kickers eine Ehrung in Aussicht gestellt wurde, obwohl sie nur aus der fünften Liga aufgestiegen sind, begründet Nopper wie folgt: „Weil es eine ganz besondere Saison war! Und weil wir uns unglaublich mit den traditionsreichen Stuttgarter Kickers über diesen Erfolg freuen.“

Empfang für Volleyballerinnen

Im Übrigen würden auch die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart für ihre deutsche Meisterschaft gebührend gewürdigt werden: „Die Leistung der Volleyball-Damen vom MTV ist fantastisch. Deshalb wird der Oberbürgermeister sie am Mittwoch auch im Vorfeld der Meisterfeier im Rathaus empfangen, um zu gratulieren und Geschenke zu überreichen. Abends geht er zur Meisterfeier in die SpardaWelt, um auch dort noch mal die offiziellen Glückwünsche der Stadt zu überbringen“, verlautete aus dem Rathaus.