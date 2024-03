Stuttgarter Kickers besiegen TSV Steinbach Haiger: Die Blauen starten mit beeindruckender Souveränität

15 Die Stuttgarter Kickers haben auch 2024 Grund zu jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers setzen ihre Erfolgsserie auch im Fußballjahr 2024 fort. Gegen den TSV Steinbach Haiger gewinnen die stabil auftretenden Blauen vor 5430 Zuschauern ungefährdet mit 4:0.











Nach fast drei Monaten Winterpause weiß keiner so recht, wo er steht. Die Stuttgarter Kickers haben eine klare Antwort gegeben: Sie machten so erfolgreich weiter, wie sie im vergangenen Jahr aufgehört hatten, kamen richtig gut aus den Startlöchern, besiegten den TSV Steinbach Haiger souverän mit 4:0 (2:0) und untermauerten ihre Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga. „Es war sehr wichtig, so zu starten, meine Mannschaft hat die richtige Bereitschaft und Energie gezeigt“, sagte Trainer Mustafa Ünal.

Die Kickers hatten kurzfristig auf Christian Mauersberger verzichten müssen. Der offensive Mittelfeldspieler hatte muskuläre Probleme im Hüftbereich. Für ihn rückte im Vergleich zur Generalprobe gegen die Würzburger Kickers Flamur Berisha in die Anfangsformation.

Braig und Dicklhuber treffen

Nachdem die Steinbacher durch Jonas Singer (6.) die erste Chance hatten, gingen die Blauen vor den 5430 Zuschauern im Gazi-Stadion in der zwölften Minute in Führung. Einen weiten Abschlag von Torwart Felix Dornebusch nahm Kevin Dicklhuber auf und hob den Ball gefühlvoll zum 1:0 ins Netz. Es war das elfte Saisontor des Kapitäns. Sein Sturmpartner legte in dem bis dahin ausgeglichenen Spiel nach einer halben Stunde nach. David Braig erzielte mit einem Schuss aus 17 Metern das 2:0 - sein siebtes Saisontor.

Zuvor hatte Steinbach einen Elfmeter gefordert, als Ertan Hajdaraj im Strafraum zu Fall kam. Die Kickers machten einen sehr stabilen und kompakten Eindruck, machten mit enorm viel Laufarbeit die Räume eng, ließen den Gegner nicht zur Entfaltung kommen und bestachen im Stil eines Spitzenteams durch ihre Effizienz vor dem Tor.

Nach der Pause blieben die Blauen am Drücker. Dicklhuber hatte bei einem klasse Schuss aus 21 Metern Pech – der Ball krachte gegen den Innenpfosten (50.). Drei Minuten später landete ein Kopfball von Braig an der Latte. Noch genauer zielte Flamur Berisha in der 66. Minute. Er zirkelte den Ball aus 20 Metern zum 3:0 ins Steinbacher Gehäuse – die Vorentscheidung. Den Deckel drauf machte der eingewechselte Neuzugang Dennis De Sousa mit dem Treffer zum 4:0 (80.). Der Rest war Schaulaufen und großer Jubel nach dem Schlusspfiff. „Das war ein sehr wichtiger Heimsieg, aber wir dürfen deshalb nicht abheben“, war Sportdirektor Marc Stein auf Bodenhaftung bedacht.

Weiter geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) mit dem Spiel bei der TSG Balingen.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Blank, Polauke, Kolbe (85. Borac), Kammerbauer – Kiefer – Loris Maier (80. Schmidts), Tekerci, Berisha (75. De Sousa) – Dicklhuber (80. Stojak), Braig (75. Antlitz).

Bank Neaime, Leon Maier, Campagna, Ramusovic.

Spielplan

Bisherige Spiele

Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – TuS Koblenz 7:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, Kickers – TSG Balingen 2:2, Kickers – VfR Aalen 0:0, Eintracht Frankfurt II – Kickers 1:0, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:0, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 3:0, Bahlinger SC – Kickers 1:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:0, VfB Stuttgart II – Kickers 0:2, Kickers – FC Astoria Walldorf 2:2, SGV Freiberg – Kickers 0:2, Kickers – FC 08 Homburg 2:2, Kickers – Kickers Offenbach 1:0, TuS Koblenz – Kickers 0:0, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 1:4, Kickers – KSV Hessen Kassel 2:1, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:0.

Künftige Spiele

TSG Balingen – Kickers (Samstag, 9. März, 14 Uhr), VfR Aalen – Kickers (Freitag, 15. März, 19 Uhr), Kickers – Eintracht Frankfurt II (Samstag, 23. März, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (30./31. März), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (2./3. April), TSV Schott Mainz – Kickers (5. bis 7. April), Kickers – Bahlinger SC (12. bis 14. April), FSV Frankfurt – Kickers (20./21. April), Kickers – VfB Stuttgart II (26. bis 28. April), FC-Astoria Walldorf – Kickers (3. bis 5. Mai), Kickers – SGV Freiberg (11. Mai), FC 08 Homburg – Kickers (18. Mai).

WFV-Pokal

1. Runde: Freilos, 2. Runde: 1. Göppinger SV – Kickers 3:4 i. E., 3. Runde: TSV Weilimdorf – Kickers 0:7, Achtelfinale: TSG Backnang – Kickers 1:2 n. V., Viertelfinale: TSV Buch – Türkspor Neckarsulm (3. April, 17 Uhr), SG Empfingen – SG Sonnenhof Großaspach (3. April, 19 Uhr), SSV Reutlingen – VfR Aalen, Kickers – SSV Ulm 1846 Fußball (beide 16. April, 19 Uhr), Halbfinale: Sieger SG Empfingen/SG Sonnenhof – Sieger Kickers/Ulm, Sieger TSV Buch/Türkspor Neckarsulm – Sieger SSV Reutlingen/VfR Aalen (beide am 1. Mai), Finale 25. Mai in Großaspach. (jüf)