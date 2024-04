Stuttgarter Kickers besiegen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Kevin Dicklhuber erlöst die Blauen

5 Kevin Dicklhuber jubelt: Sein zwölftes Saisontor bringt den Sieg. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Was für eine Erleichterung bei den Stuttgarter Kickers. Mit dem 1:0 (0:0) gegen Fulda hat der Fußball-Regionalligist seine Durststrecke überwunden und kletterte wieder an die Tabellenspitze. „Von uns ist eine Last abgefallen. Ich bin stolz auf das Team und möchte mich für die grandiose Unterstützung der Fans bedanken“, sagte Trainer Mustafa Ünal. „Das war kein herausragendes Spiel von uns, aber mit Leidenschaft und Emotionen haben wir den Sieg erzwungen. Das war wieder ein erster Schritt in die richtige Richtung“, ergänzte Sportdirektor Marc Stein.

Dornebuschs Glanzparade

Das erlösende Tor erzielte Kevin Dicklhuber. Der Kapitän verwertete nach einer schönen Einzelleistung im Strafraum eine Vorlage von Nico Blank mit seinem schwachen rechten Fuß (82.). Es war sein zwölftes Saisontor. Und mit Sicherheit ein ganz wichtiges. Drei Minuten zuvor hatte Kickers-Keeper Felix Dornebusch gegen den frei vor ihm auftauchenden Leon Peto glänzend reagiert.

Trainer Ünal hatte sein Team gegenüber dem 0:5 bei der TSG Hoffenheim II auf zwei Positionen geändert: Für Luigi Campagna und David Stojak begannen Paul Polauke und Niklas Antlitz. Die Blauen zeigten sich von Beginn an energisch und willensstark. Jeder machte die nötigen Meter für den Mitspieler. Der Kampf stimmte, spielerisch lief gegen die kompakt stehende SG jedoch wenig zusammen. Bis auf einen Freistoß an den Außenpfosten von Dicklhuber gab es auf beiden Seiten keine zwingenden Chancen. Es war den Kickers anzumerken, dass viel auf dem Spiel stand.

Nach gut einer Stunde wurde es turbulent. Erst sah Kickers-Offensivmann Loris Maier nach einem Foulspiel im Mittelfeld die Rote Karte (62.). Zwei Minuten danach flog Fuldas Leon Pomnitz mit Gelb-Rot vom Platz.

Jetzt drückten die spielbestimmenden Blauen, angetrieben von den 4650 Zuschauern im Gazi-Stadion, auf den Siegtreffer. Der Dicklhuber schließlich gelang. Damit war der so wichtige Zittersieg perfekt. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) geht es für die Kickers beim TSV Schott Mainz weiter.

Aufstellung

Dornebusch – Schmidts, Polauke, Kolbe, Kammerbauer – Kiefer – Dicklhuber (87. Leon Maier), Blank (90. Ramusovic), Loris Maier – Antlitz (67. Kalajdzic), Berisha (46. Stojak).

Regionalliga-Spielplan

Bisherige Spiele

Künftige Spiele

TSV Schott Mainz – Kickers (Sonntag, 7. April, 14 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (Freitag, 12. April, 19 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 21. April, 14 Uhr), Kickers – VfB Stuttgart II (Samstag, 27. April, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (Sonntag, 5. Mai, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Samstag, 11. Mai, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (18. Mai, 14 Uhr).

WFV-Pokal

Viertelfinale: Stuttgarter Kickers – SSV Ulm 1846 Fußball (Dienstag, 16. April, 19 Uhr). (jüf)