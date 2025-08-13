Stuttgarter Kickers beim VfR Aalen: Den Blauen gelingt der Einzug ins Achtelfinale – Liveticker zum Nachlesen

1 Melkamu Frauendorf (rechts) und die Kickers kämpften sich in die nächste Runde. Foto: IMAGO/Eibner

Die Stuttgarter Kickers kämpften am Mittwochabend beim VfR Aalen um den Einzug ins WFV-Pokal-Achtelfinale. Hier können Sie den Liveticker zum Spiel nachlesen.











Die Stuttgarter Kickers sind am heutigen Mittwoch in der dritten Runde des WFV-Pokals beim Oberligisten VfR Aalen angetreten – und schafften dort mit einem 2:0-Sieg den Einzug ins Achtelfinale.

In der zweiten Runde besiegten die Blauen den 1. Göppinger SV souverän mit 2:0. Nun wartete mit Aalen die nächste schwere Hürde auf die Mannschaft von TrainerMarco Wildersinn, die am vergangenen Sonntag in der Regionalliga den SV Sandhausen spektakulär mit 3:2 schlug. Der VfR Aalen besiegte am Wochenende den FV Ravensburg mit 3:0 – ein Tor schoss dabei Ex-Kickers-Spieler Luigi Campagna. Das Spiel zwischen den Blauen beim Oberligisten können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Sonntag geht es für die Degerlocher in der Regionalliga mit einem Heimspiel weiter. Um 14 Uhr erwarten die Kickers Eintracht Trier unterm Fernsehturm.