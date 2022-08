1 Kickers-Trainer Mustafa Ünal will mit den Kickers in Runde drei. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers sind am Dienstagabend im WFV-Pokal beim VfL Nagold gefordert. Wie sich die Blauen im Schwarzwald schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.















Die Stuttgarter Kickers sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Im DFB-Pokal ist man eine Runde weiter, in der Liga siegten die Blauen zum Auftakt souverän beim FC Holzhausen. Auch im WFV-Pokal stehen die Degerlocher in Runde zwei, die am Dienstagabend ausgetragen wird.

Um 18 Uhr muss der Titelverteidiger beim Verbandsliga-Aufsteiger VfL Nagold ran, der sich in in der ersten Runde mit 6:1 bei Ligarivale TSG Tübingen durchsetzte. In der vergangenen Pokalsaison trafen die beiden Teams im Viertelfinale aufeinander.

Damals gewannen die Blauen mit 3:0 in Nagold. Wie sich die Kickers heute schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den der Oberligist in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbietet. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Am Samstag steht für die Stuttgarter Kickers das erste Heimspiel der noch jungen Oberliga-Saison an. Im Gazi-Stadion auf der Waldau empfangen die Degerlocher den FC Nöttingen (Anpfiff 14 Uhr).