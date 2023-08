1 Die Kickers wollen in Steinbach punkten. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem 4:1-Heimsieg gegen Mainz 05 II die nächsten Punkte in der Regionalliga einsammeln. Ob das in Steinbach gelingt, lesen Sie hier.















Die Stuttgarter Kickers sind stark in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Zuletzt feierte das Team von Trainer Mustafa Ünal im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 II den dritten Sieg im vierten Spiel – Platz zwei ist die Folge. In der Englischen Wochen müssen die Blauen am heutigen Dienstagabend (Anpfiff 19 Uhr) beim Aufstiegsaspiranten TSV Steinbach Haiger ran, der jedoch seit zwei Spielen auf einen Sieg wartet.

Wie sich die Kickers am fünften Spieltag in Hessen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Degerlocher in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Kickers mit einem Heimspiel weiter (Anpfiff 14 Uhr). Dann empfangen die Blauen im Gazi-Stadion auf der Waldau die TSG Balingen.