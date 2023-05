1 Die Stuttgarter Kickers haben wieder Grund zu feiern. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers stehen am viertletzten Oberliga-Spieltag als Meister und Regionalliga-Aufsteiger fest. Durch die 1:3-Niederlage von Verfolger SG Sonnenhof Großaspach in Villingen war der Ausgang des Spiels beim SSV Reutlingen nicht mehr relevant.















Link kopiert

Riesenjubel bei den Fans der Stuttgarter Kickers. Noch bevor das Oberligaspiel der Blauen beim SSV Reutlingen beendet war, stand am Samstag um 15.50 Uhr der Aufstieg der Blauen in die Fußball-Regionalliga auch rechnerisch fest. Grund war die 1:3-Niederlage von Verfolger SG Sonnenhof Großaspach beim bereits um 14 Uhr angepfiffenen Spiel beim FC 08 Villingen.

Für die Kickers bedeutet der Sprung in die vierte Liga das Ende einer Leidenszeit. Die Serie an Tiefschlägen hatte 2016 mit dem Abstieg in die Regionalliga begonnen. 2018 folgte der in der Vereinshistorie einmalige Absturz in die Oberliga. Dort scheiterte man zweimal in der Aufstiegsrunde (2019 an Bayern Alzenau und 2022 bei Eintracht Trier), dazwischen bremste auch Corona den Traditionsclub auf dem Weg zurück in höhere Gefilde aus.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers Das waren die Aufstiege der Blauen Jahrelang befanden sich die Stuttgarter Kickers in einer Abwärtsspirale. Am Samstag können die Blauen aus eigener Kraft den Sprung in die Regionalliga perfekt machen. Wir blicken auf die bisherigen Aufstiege.

Die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal wird den feststehenden Aufstieg genießen, hat in dieser Saison aber nach den drei noch ausstehenden Oberligaspielen noch ein zweites großes Ziel vor Augen. Am 3. Juni (16.15 Uhr) steht im Gazi-Stadion auf der Waldau für den Titelverteidiger das WFV-Pokal-Finale gegen den Regionalligisten TSG Balingen an. Der Gewinn des Doubles hätte den Einzug in den DFB-Pokal zur Folge.

Restprogamm

Oberliga

Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen (20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers (27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Finale Kickers – TSG Balingen (3. Juni, 16.15 Uhr) im Gazi-Stadion auf der Waldau. (jüf)