Stuttgarter Kickers beim SGV Freiberg: Liveticker: Gelingt den Blauen der Befreiungsschlag?

1 Christian Mauersberger und die Kickers wollen in Freiberg den Befreiungsschlag. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers wollen am heutigen Samstag beim SGV Freiberg nach zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur. Ob das gelingt, erfahren Sie hier.











Nach zwei Niederlagen in Serie stehen die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga unter Zugzwang. Um die Stimmung untern Fernsehturm nicht ganz zu vermiesen, wäre ein Sieg am heutigen Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim SGV Freiberg dringend nötig. Zuletzt mussten die Blauen eine bittere 0:1-Heimniederlagen gegen den FSV Frankfurt einstecken – und das am 125. Geburtstag der Kickers.

Spiel gegen Freiberg im Stream anschauen

Die Aufgabe in Freiberg wird jedoch alles andere als einfach. Im WFV-Pokal schieden die Degerlocher, die in der Liga drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Offenbach haben, im Achtelfinale vor einigen Wochen gegen Freiberg aus. Ob es für die Kickers nun besser läuft, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Freitag geht es für die Kickers dann mit einem Heimspiel weiter. Dann treffen sie im Gazi-Stadion auf der Waldau auf die TSG Hoffenheim II (Anpfiff 19 Uhr).