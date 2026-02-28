Stuttgarter Kickers beim OFC: Nicht zwingend genug in Überzahl

1 Felix Dornebusch blieb wie schon gegen Mainz 05 II ohne Gegentor. Foto: ressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers bleiben 2026 ohne Niederlage und ohne Gegentor, doch über das 0:0 in Offenbach kann im Lager der Blauen keiner richtig zufrieden sein.











In der Nachspielzeit hätte es fast noch zum Lucky Punch gereicht. Doch OFC-Keeper lenkte den Schuss von David Tomic nach einer Hereingabe von Nevio Schembri mit einer Glanzparade zur Ecke. Kurz danach war Schluss. Nichts wurde es mit dem erhofften Auswärtssieg der Stuttgarter Kickers im intensiven Regionalliga-Traditionsduell bei Kickers Offenbach. Vor der Partie hätte man mit einem 0:0 am Bieberer Berg noch leben können. Doch in Anbetracht einer halbstündigen Überzahl nach der Roten Karte für Offenbachs Daniel Dejanovic (55./Tätlichkeit an Samuel Unsöld) waren es eher zwei verlorene Punkte.