Stuttgarter Kickers beim OFC: Nicht zwingend genug in Überzahl
1
Felix Dornebusch blieb wie schon gegen Mainz 05 II ohne Gegentor. Foto: ressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers bleiben 2026 ohne Niederlage und ohne Gegentor, doch über das 0:0 in Offenbach kann im Lager der Blauen keiner richtig zufrieden sein.

In der Nachspielzeit hätte es fast noch zum Lucky Punch gereicht. Doch OFC-Keeper lenkte den Schuss von David Tomic nach einer Hereingabe von Nevio Schembri mit einer Glanzparade zur Ecke. Kurz danach war Schluss. Nichts wurde es mit dem erhofften Auswärtssieg der Stuttgarter Kickers im intensiven Regionalliga-Traditionsduell bei Kickers Offenbach. Vor der Partie hätte man mit einem 0:0 am Bieberer Berg noch leben können. Doch in Anbetracht einer halbstündigen Überzahl nach der Roten Karte für Offenbachs Daniel Dejanovic (55./Tätlichkeit an Samuel Unsöld) waren es eher zwei verlorene Punkte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.