1 Flamur Berisha und die Kickers haben ihr Auswärtsspiel in Ravensburg verloren. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers haben in der Oberliga Baden-Württemberg die erste Niederlage einstecken müssen. In Ravensburg verlor das Team von Mustafa Ünal mit 0:2.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers haben am Sonntag beim FV Ravensburg die ersten Saisonniederlage kassiert. In Oberschwaben verloren die Blauen aus Degerloch trotz zahlreicher Torchancen mit 0:2. Die Kickers taten sich am Anfang schwer – Ravensburg ging durch Dennis Blaser (15.) nicht unverdient in Führung. Danach steigerten sich das Ünal-Team und erspielten sich einige gute Tormöglichkeiten – David Braig traf nur die Latte. Auch in Hälfte zwei waren die Degerlocher überlegen – vor dem Tor fehlte es ihnen jedoch an Genauigkeit.

Göppingen grüßt von der Tabellenspitze

Die größte Ausgleichschance hatte Flamur Berisha in der 88. Minute. Sein Kopfball aus kurzer Distanz landete aber nur am linken Pfosten. In der Nachspielzeit dann die Entscheidung – Denic Vedic vollendete einen Ravensburger Konter souverän. Die Kickers stehen nach der Niederlage auf dem vierten Platz – drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Göppinger SV mit Ex-Kickers-Torjäger Mijo Tunjic. Hier gibt es den Liveticker von der Partie in Ravensburg zum Nachlesen.

Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Mittwoch erwarten die Blauen in der Oberliga auf der Waldau den ATSV Mutschelbach (Anpfiff 19 Uhr).