1 Die Stuttgarter Kickers haben einen Auswärtserfolg in Hollenbach gefeiert. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers haben in der Fußball-Oberliga am heutigen Samstag beim FSV Hollenbach nichts anbrennen lassen und den Gegner mit 1:5 aus dessen Stadion geschossen.















Die Stuttgarter Kickers haben am achten Spieltag der Fußball-Oberliga am Samstagnachmittag beim FSV Hollenbach einen deutlichen Auswärtserfolg gefeiert. Der Aufsteiger war zu Hause im eigenen Stadion noch ungeschlagen. In der Jako-Arena hatten die Hollenbacher unter anderem den SSV Reutlingen und den FC 08 Villingen besiegt.

Und zu Beginn sah es auch noch gut aus für die Heimmannschaft, die früh mit 1:0 in Führung ging. Doch dann kamen die Kickers und drehten das Spiel.

Wie sich die Blauen in Hollenbach schlugen, können Sie hier im Liveticker, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten, nachlesen.

Kommenden Samstag erwarten die Stuttgarter Kickers im Gazi-Stadion auf der Walau die Sport-Union Neckarsulm.