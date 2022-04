1 Ruben Reisig und die Stuttgarter Kickers haben im Breisgau die Tabellenführung verteidigt (Archivbild). Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers stehen in der Fußball-Oberliga auch nach der Partie gegen Freiburg an der Tabellenspitze. Hier gibt es den Liveticker zum 4:1-Sieg der Blauen zum Nachlesen.















Die Stuttgarter Kickers sind in der Fußball-Oberliga nach dem engen 1:0-Sieg am vergangenen Donnerstag gegen den 1. CfR Pforzheim weiter obenauf. Am heutigen Ostermontag haben die Degerlocher beim Freiburger FC die Tabellenführung mit einem 4:1-Sieg eindrucksvoll verteidigt.

Freiberg in Neckarsulm gefordert

Kickers-Verfolger SGV Freiberg hat zur gleichen Zeit bei der Sport-Union Neckarsulm einen 4:2-Auswärtssieg gefeiert, also bleibt es bei der hauchdünnen Führung der Blauen, die mit 69 Punkten nur einen Punkt vor den Freibergern liegen.

Wie sich die Kickers gegen den Freiburger FC geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den der Oberligist in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbietet. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Weiter geht es für die Blauen am kommenden Samstag mit der Partie gegen den TSV Ilshofen.