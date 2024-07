Stuttgarter Kickers beim FC Esslingen: Liveticker: Kickers wollen im Pokal in die nächste Runde

1 Auch im Pokal wollen die Blauen jubeln. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers sind am Mittwochabend im WFV-Pokal gefordert. In der zweiten Runde des WFV-Pokals treffen sie auf den FC Esslingen. Hier geht es zum Liveticker.











Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers treffen am Mittwochabend in der zweiten Runde des WFV-Pokals auf den Verbandsligisten FC Esslingen (Anpfiff 18 Uhr). Am vergangenen Samstag starteten die Degerlocher mit einem 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt II in die neue Regionalliga-Saison. Nun wollen die Kickers auch im Pokal wieder jubeln.

Trainer Marco Wildersinn wird im Vergleich zum Eintracht-Spiel die ein oder andere Änderung in der Startformation vornehmen. Unter anderem könnte Torwart Leon Neaime eine Chance bekommen. Auch Paul Polauke hat gute Chancen, in der Startelf zu stehen. Wie sich die Blauen beim FC Esslingen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Kickers mit einem Auswärtsspiel beim FC 08 Homburg weiter. Anpfiff im Saarland ist um 14 Uhr. Wir übertragen das Spiel im Stream hier live und in Farbe.