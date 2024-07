Stuttgarter Kickers beim FC Esslingen: Die Blauen lösen Pokal-Aufgabe souverän

10 Der starke Nevio Schembri trifft zum 2:0 für die Kickers, wir zeigen noch mehr Fotos vom Pokalduell in unserer Bildergalerie. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Regionalligist Stuttgarter Kickers zieht durch ein 5:0 (2:0) vor 2000 Zuschauern bei Verbandsligist FC Esslingen problemlos in die dritte WFV-Pokal-Runde ein. Dort geht es zu Oberligist Normannia Gmünd – voraussichtlich am 13. August.











Völlig problemlos und souverän hat Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers sein WFV-Pokal-Zweitrundenspiel beim Verbandsligisten FC Esslingen mit 5:0 (2:0) gewonnen. „Wir hätten das eine oder andere Tor mehr erzielen können, haben aber so gut nichts zugelassen und völlig verdient gewonnen“, sagte Sportdirektor Marc Stein.

Trainer Marco Wildersinn hatte die Anfangsformation gegenüber dem 2:1 beim Regionalliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt II auf zehn Positionen geändert. Einziger Spieler, der in Esslingen erneut von Beginn an ran durfte, war Stürmer David Braig.

Schnelle 2:0-Führung

Die Kickers übernahmen gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Gegner von Beginn an das Kommando. Der Lohn: Die schnellen Tore durch Christian Mauersberger (8.) und U-19-Spieler Nevio Schembri (10.). Das Spiel vor 2000 Zuschauern im Sportpark Weil blieb einseitig, doch durch ihre Ungenauigkeiten im letzten Drittel verpassten die Blauen eine höhere Führung.

Für die sorgte unmittelbar nach der Pause der auffällige Schembri mit seinem zweiten Tor zum 3:0 (46.). Kurz danach schoss der Esslinger Lukas Glaser einen direkten Freistoß an die Latte, der Ex-Fellbacher traf später auch den Pfosten. Abgezockter zeigten sich die Kickers. David Tomic erzielte das 4:0 (52.), klasse vorbereitet vom 18-jährigen Schembri, der zuvor drei Gegenspieler hatte aussteigen lassen. Für den 5:0-Endstand sorgte der eingewechselte Rechtsverteidiger Konrad Riehle (72.). „Ab und zu waren wir zu schlampig, doch insgesamt war es gegen einen Gegner, der viele spielerische Lösungen suchte, eine sehr zufriedenstellende Vorstellung“, sagte Kickers-Coach Wildersinn.

Weiter geht es für die Blauen am Samstag (14 Uhr/Waldstadion) in der Regionalliga beim FC 08 Homburg. Im WFV-Pokal wartet mit Oberligist Normannia Gmünd die nächste Hürde, in dieser Partie geht es bereits um den Einzug ins Achtelfinale. Die beiden Vereine haben sich auf den 13. August (18 Uhr) als Spieltermin in Gmünd geeinigt.

Aufstellung Kickers

Neaime – Schmidts (57. Riehle), Polauke, Petrovic, Borac – Dicklhuber, Meier, Tomic (80. Tekerci) – Schembri (68. Antlitz), Braig (46. Kalajdzic), Mauersberger (46. de Sousa).

Bank: Dornebusch, Tekerci, Blank, Lockl, Behrendt.