Stuttgarter Kickers beim FC-Astoria Walldorf: So sieht Malte Moos die Lage vor dem brisanten Duell

So sieht Malte Moos die Lage vor dem brisanten Duell

1 Kickers-Leihgabe Malte Moos (re., im Duell mit Offenbachs Christian Derflinger) wird in dieser Saison wohl kein Spiel mehr für den FC-Astoria Walldorf bestreiten. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan A. Pfeifer

Ein wenig ist Malte Moos auch froh, am Sonntag nicht auf dem Rasen stehen zu können. Denn das Regionalligaduell des FC-Astoria Walldorf ist für den von den Stuttgarter Kickers ausgeliehenen Verteidiger eine knifflige Angelegenheit. So sieht er das Spiel und seine Zukunft.











Link kopiert

Fußball ist kein Wunschkonzert. Natürlich hätte es Malte Moos gerne gesehen, dass die Stuttgarter Kickers den Aufstieg schon perfekt gemacht hätten und der FC-Astoria Walldorf nicht mehr um den Klassenverbleib in der Fußball-Regionalliga zittern müsste. Doch das krasse Gegenteil ist der Fall. Die Blauen dürfen sich vor dem direkten Duell an diesem Sonntag (14 Uhr/Dietmar-Hopp-Sportpark) in Walldorf keinen Ausrutscher leisten, genauso wenig wie der FC-Astoria.