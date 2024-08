Stuttgarter Kickers beim FC 08 Homburg: Die Blauen müssen mit Punkt zufrieden sein

1 Die Kickers-Spieler Per Lockl (re.) und Lukas Kiefer attackieren den Homburger Patrick Weihrauch. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland/IMAGO/Sebastian Bach

Nach lange Zeit überlegen geführtem Spiel und einer 1:0-Führung retten die Stuttgarter Kickers beim FC 08 Homburg am Ende in Unterzahl immerhin einen Punkt. Beim 1:1 sieht Kickers-Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant die Rote Karte.











Erstes Auswärtsspiel, erster Auswärtspunkt: Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers holt beim FC 08 Homburg vor 2120 Zuschauern im Waldstadion ein 1:1 (1:0). Es wäre mehr drin gewesen für die Blauen, aber am Ende musste die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn auch froh sein, einen Punkt mit nach Stuttgart nehmen zu können. So sah es auch der Coach: „Am Ende müssen wir uns sicher glücklich schätzen, dass wir hier mit einem Unentschieden rausgehen, weil wir relativ lange in Unterzahl spielten und der Gegner einen Elfmeter vergab. Aber trotzdem ist es extrem unnötig, dass wir hier zwei Punkte liegen lassen, weil wir in vielen Phasen ein gutes Spiel machen und auch das 2:0 machen können.“

Der Kickers-Coach hatte seine Elf gegenüber dem 2:1-Auftaktsieg gegen Eintracht Frankfurt II auf zwei Positionen geändert: Für den gesperrten Dennis de Sousa spielte Christian Mauersberger auf dem linken Flügel, im Sturmzentrum bekam Daniel Kalajdzic den Vorzug vor David Braig.

Die Blauen begannen im Stil einer Heimmannschaft, ließen die Kugel ballsicher durch ihre Reihen laufen, hatten deutlich mehr Spielanteile – und auch gute Torchancen. Es dauerte aber bis zur 33. Minute bis die Kickers ihren couragierten Auftritt und ihre Überlegenheit in etwas Zählbares ummünzten: Lukas Kiefer bediente Christian Mauersberger und der auffällige Offensivmann netzte zum 1:0 ein (33.).

Nach der Pause deutete zunächst wenig auf eine Wende hin. Fast aus dem Nichts bekamen die Homburger einen Foulelfmeter. Den schoss Ex-Kickers-Spieler Marcus Mendler am Tor vorbei. Auch am 18. Mai hatte Mendler einen Elfmeter gegen die Blauen verschossen, was sich damals beim 3:0-Sieg der Homburger im letzten Saisonspiel aber nicht auswirkte.

Die Kickers blieben zunächst bissig im Zweikampf, aber spielten längst nicht mehr so dominant. Die kleinen Fehler häuften sich, die Unruhe im Spiel der Blauen nahm zu. Die Heimmannschaft übernahm mehr und mehr das Kommando, hatte viele Umschaltmomente und machte nun Druck. Prompt fiel in der 76. Minute der Ausgleich: Ein langer Ball von Ex-VfB-II-Innenverteidiger Manuel Kober landete bei David Hummel, der wurde von Brian Behrendt nicht energisch genug gestört – 1:1. Eine Minute später der nächste Tiefschlag für die Kickers: Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant sah nach einem Foulspiel als letzter Mann Rot. Wieder hatten die Blauen nicht gut verteidigt, und nun drohte sogar eine Niederlage.

Doch den kampfstarken Kickers gelang es, den Punkt über die Zeit zu retten. „Einige Dinge haben wir ganz ordentlich gemacht, aber es gibt noch viel zu verbessern“, so Wildersinns Fazit. „Nun müssen wir weiterarbeiten und nächste Woche einen Dreier einfahren.“

Soweit der Plan für das Heimspiel am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Aufsteiger FC 08 Villingen.

Dornebusch – Schmidts, Awortwie-Grant, Behrendt, Kammerbauer – Lockl (60. Tomic), Blank, Kiefer (72. Dicklhuber) – Tekerci (72. Schembri), Kalajdzic (60. Braig), Mauersberger (80. Polauke).

Bank: Neaime, Borac, Meien, Riehle.

Es fehlten die gesperrten Petrovic und de Sousa sowie der noch angeschlagene Berisha. Antlitz und Guarino wurden nicht nominiert.

Termine

Pflichtspiele

Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers (0:5/WFV-Pokal, 2. Runde), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen (10. August, 14 Uhr), Normannia Gmünd – Kickers (13. August, 17.45 Uhr/WFV-Pokal, dritte Runde), FC Gießen – Kickers (17. August, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (24. August, 14 Uhr), 1. Göppinger SV – Kickers (1. September, 14 Uhr), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. September, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (13. September, 19 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (21. September, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (28. September, 14 Uhr). (jüf)