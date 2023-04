1 Kickers-Antreiber Luigi Campagna will mit den Blauen aufsteigen. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers haben sich in der Oberliga Baden-Württemberg einen komfortablen Vorsprung erarbeitet. Den wollen die Blauen am Samstag beim ATSV Mutschelbach mindestens halten. Hier geht es zum Liveticker.















Link kopiert

Zehn Spiele vor dem Saisonende in der Oberliga Baden-Württemberg haben die Stuttgarter Kickers zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach. Dazu haben sie noch das deutlich bessere Torverhältnis. Es sieht so aus, als würden die Blauen den lang ersehnten Aufstieg in die Regionalliga endlich schaffen.

Die nächsten Punkte für das große Ziel sollen an diesem Samstag eingefahren werden. Dann gastieren die Degerlocher beim Aufsteiger ATSV Mutschelbach (Anpfiff: 15.30 Uhr). Der Tabellenfünfte spielt bisher eine starke Saison, kassierte vergangene Woche jedoch eine 1:5-Klatsche in Großaspach.

Unter der Woche besiegten die Blauen im Viertelfinale des WFV-Pokal die Sport-Union Neckarsulm mit 3:2. Wie sich der Tabellenführer in Mutschelbach schlägt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Weiter geht es für die Kickers bereits an kommenden Donnerstag. Dann empfangen die Blauen den FSV Hollenbach im Gazi-Stadion auf der Waldau. Anpfiff ist um 19 Uhr.