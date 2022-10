1 Flamur Berisha und die Kickers wollen im Topspiel in Göppingen den nächsten Dreier. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers haben in der Fußball-Oberliga derzeit einen Lauf. Zuletzt gelang den Blauen gegen Rielasingen-Arlen ein knapper, aber hochverdienter 1:0-Erfolg. Nun will der Spitzenreiter aus Degerlocher im Topspiel am heutigen Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) beim Drittplatzierten 1. Göppinger SV seinen sechsten Sieg in Serie.

Mit einem Dreier könnte die Elf von Trainer Mustafa Ünal den Vorsprung auf die Göppinger auf acht Punkte ausbauen. Beim vergangenen Heimspiel-Erfolg der Kickers konnte vor allem der eingewechselte Flamur Berisha auf sich aufmerksam machen, der mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ die Partie spät zu Gunsten der Blauen entschied.

Ob die Degerlocher in Göppingen ihre Siegesserie ausbauen können, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Am kommenden Dienstag empfangen die Degerlocher dann im DFB-Pokal den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt auf der Waldau.