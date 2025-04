Stuttgarter Kickers bei SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Kickers verlieren Auswärtsspiel 1:2 – Liveticker zum Nachlesen

1 Die Kickers unterlagen in Fulda mit 1:2. Archivf Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga wieder zurück in die Erfolgsspur. Heute geht es gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Hier geht es zum Liveticker.











Die Stuttgarter Kickers sind am Samstag in der Regionalliga Südwest bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gefordert. Nach der enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen den Bahlinger SC, wollen die Blauen in Hessen nun wieder jubeln (Anpfiff 14 Uhr).

Gegner Fulda braucht im Abstiegskampf Punkte – die Kickers dagegen können frei aufspielen. Das Thema Aufstieg ist längst abgehakt. Wie sich die Blauen in Hessen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Sonntag erwarten die Degerlocher Eintracht Trier unterm Fernsehturm. Anpfiff im Gazi-Stadion ist dann um 14 Uhr.