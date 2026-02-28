Stuttgarter Kickers bei OFC: Rassistische Beleidigung gegen Spieler der Blauen
1
Kickers-Trainer Marco Wildersinn: „Das zeigt einfach nur, dass es immer noch viel zu viele dumme Leute gibt.“ Foto: Pressefoto Baumann

Marco Wildersinn spricht auf der Pressekonferenz nach dem 0:0 in Offenbach eine rassistische Beleidigung gegen einen seiner Spieler an: „Das sind Dinge, die weh tun.“

Das Spiel vor 7417 Zuschauern am Bieberer Berg war intensiv, hitzig und umkämpft. Doch Marco Wildersinn, der Trainer der Stuttgarter Kickers, wollte bei der Pressekonferenz nach dem 0:0 im Regionallligaduell bei Kickers Offenbach zunächst gar nichts zu der Partie an sich sagen: „Es ist schwierig, das Spiel zu analysieren, weil nach dem Schlusspfiff ein paar Dinge passiert sind, die uns beschäftigt und bewegt haben.“

