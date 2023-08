Willi Mast von den Stuttgarter Kickers Seit 40 Jahren für die Blauen auf Achse

Am 5. August feiert Willi Mast sein 40-Jahr-Jubiläum als Busfahrer der Stuttgarter Kickers. Der 73-Jährige ist aber weit mehr als der Kilometerfresser der Blauen. Er ist Unikum, gute Seele, väterlicher Freund. In seinem Rückblick verrät er auch, was er an Jürgen Klinsmann schätzte.