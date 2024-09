Stuttgarter Kickers bei Kickers Offenbach: Liveticker: Können sich die Blauen im Kickers-Duell durchsetzen?

1 Kevin Dicklhuber mit Kickers-Torwart Felix Dornebusch. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers treten am Abend bei Tabellenführer Kickers Offenbach an. Ob die Blauen im Stadion am Bieberer Berg punkten können, erfahren Sie hier im Liveticker.











Am Freitagabend kommt es in der Regionalliga Südwest zum Spitzenspiel zwischen den Kickers Offenbach und den Stuttgarter Kickers. Mit jeweils 15 Punkten stehen die Teams auf Tabellenplatz eins und zwei. Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses haben die Hessen aktuell die Nase vorne. Anpfiff im Stadion am Bieberer Berg ist um 19 Uhr.

Die Kickers reisen nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen den TSV Steinbach Haiger mit viel Selbstbewusstsein nach Offenbach. Doch auch die Brust der Gastgeber dürfte nach einem gelungenen Saisonstart und dem zuletzt deutlichen Auswärtssieg bei Aufsteiger Eintracht Trier breit sein. Wer sich im Kickers-Duell am Freitagabend durchsetzt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Kickers mit einem Heimspiel weiter. Dann erwartet die Wildersinn-Elf den FSV Frankfurt unterm Fernsehturm.