1 David Kammerbauer und die Kickers wollten in Offenbach erfolgreich in die Saison starten – das ist gelungen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers sind als Aufsteiger in die Regionalliga gestartet. Am Freitagabend mussten die Blauen in Offenbach ran. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.















Link kopiert

Der Aufsteiger Stuttgarter Kickers ist am Freitagabend in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Im Auftaktspiel traten die Blauen beim Aufstiegskandidaten Kickers Offenbach an. Das Spiel im Stadion am Bieberer Berg wurde um 20 Uhr angepfiffen – und endete 1:0 für die Kickers. Kevin Dicklhuber erlöste die Blauen mit seinem späten Treffer in der 90. Minute.

Wie sich die Degerlocher bei ihrer Regionalliga-Rückkehr geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag steht für die Kickers dann das erste Heimspiel der Saison an. Auf der Waldau empfangen die Blauen um 14 Uhr die TuS Koblenz.