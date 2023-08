5 Kickers-MittelfeldspielerLuigi Campagna (re.) im Laufduell mit Kassels Sercan Sararer Foto: Imago/Eibner/Roland Sippel

Regionalligist Stuttgarter Kickers gibt eine 1:0-Führung aus der Hand und verliert durch zwei Standardtore des Ex-Blauen Alban Meha bei Hessen Kassel mit 1:2.















Felix Dornebusch marschierte nach dem Schlusspfiff eiligen Schrittes vom Feld, auf dem Weg in die Kabine donnerte er noch wutentbrannt eine Wasserflasche durch die Gegend. Der Torwart des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers war nach dem 1:2 (1:0) der Blauen beim KSV Hessen Kassel auf 180. Warum? Weil diese erste Saisonniederlage des Aufsteigers im dritten Punktspiel so extrem unnötig war. Das sah auch Sportdirektor Marc Stein so: „Die Niederlage ist sehr bitter, weil wir ein ordentliches Spiel gemacht haben. Wir müssen uns nur ankreiden lassen, dass wir nicht gut in die zweite Halbzeit gekommen sind.“ Trainer Mustafa Ünal tat seine Mannschaft leid: „Die Jungs haben bei der Hitze so viel investiert, machen 80 Minuten lang ein richtig gutes Spiel und bringen sich durch zwei Unachtsamkeiten um den verdienten Lohn.“

Vor der Pause waren die Blauen vor 3016 Zuschauern im Auestadion das klar dominantere, zweikampfstärkere und einfach bessere Team. Das Problem: Trotz mehrerer Chancen, reichte es nur zu einer 1:0-Halbzeitführung durch den Treffer von David Braig. Auffallend in den ersten 45 Minuten: Das sehr linkslastige Spiel der Kickers. Fast alle Angriffe liefen über David Kammerbauer und den davor postierten Christian Mauersberger. „Kassel hat unsere rechte Seite zugemacht und ein ganz besonderes Auge auf Kevin Dicklhuber geworfen“, bemerkte Ünal.

Meha spielt Schicksal

Dass die Kickers nicht mehr aus ihrem überlegen geführten Spiel machten, sollte sich rächen – und zwar in Person eines ehemaligen Kickers Spielers. Der eingewechselte Alban Meha erzielte durch einen abgefälschten Freistoß, der durch die Mauer ging, erst das 1:1 (48.), vier Minuten später mit einem verwandelten Foulelfmeter das 2:1. Kammerbauer hatte Thomas Gößweiner ziemlich ohne Not im Strafraum am Trikot zu Boden gezogen. Der inzwischen 37-jährige Meha war bei den Kickers ausgebildet worden und spielte von 2001 bis 2006 in der Jugend und in der zweiten Mannschaft in Degerloch.

Mit Meha waren die Nordhessen deutlich präsenter als vor der Pause. Dennoch hatten die Kickers noch zwei Riesenmöglichkeiten zum Ausgleich durch den eingewechselten Loris Maier (67.) und in der Nachspielzeit durch Innenverteidiger Niklas Kolbe nach einer Freistoßhereingabe des diesmal weitgehend unauffälligen Kapitäns Dicklhuber. „Ein, zwei Unachtsamkeiten wurden bestraft, das müssen wir akzeptieren und analysieren“, sagte Stein, „aber wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Auf dieses Spiel können wir aufbauen.“

Mainz 05 II kommt

Weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal am kommenden Samstag (14 Uhr). Dann kommt der 1. FSV Mainz 05 II ins Gazi-Stadion auf die Waldau.

Aufstellung Kickers

Dornebusch - Schmidts, Polauke, Kolbe, Kammerbauer – Dicklhuber, Kiefer (66. Blank), Campagna (66. Loris Maier), Mauersberger (81. Riehle) – Braig (81. Kalajdzic), Antlitz.

Bank: Otto, Kohler, Leon Maier, Stojak, Berisha.

Kickers-Termine

Regionalliga

1. Spieltag: Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, 2. Spieltag: Kickers – TuS Koblenz 7:0, 3. Spieltag: KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 19. August, 14 Uhr), 4. Spieltag: Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (Samstag, 26. August, 14 Uhr), 5. Spieltag: TSV Steinbach Haiger – Kickers (Dienstag, 29. August, 19 Uhr), 6. Spieltag: Kickers – TSG Balingen (Samstag, 2. September, 14 Uhr), 7. Spieltag: Kickers – VfR Aalen (Samstag, 9. September, 14 Uhr), 8. Spieltag: Eintracht Frankfurt II – Kickers (Freitag, 15. September, 19 Uhr), 9. Spieltag: Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II (Samstag, 23. September, 14 Uhr), 10. Spieltag: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (Samstag, 30. September, 14 Uhr), 11. Spieltag: Kickers – TSV Schott Mainz (Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr), 12. Spieltag: Bahlinger SC – Kickers (Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr). (jüf)