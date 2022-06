1 Enttäuschte Kickers-Spieler nach dem verpasste Aufstieg Foto: Baumann/Baumann

Im entscheidenden Spiel um den Sprung in die Regionalliga schwächen sich die Kickers durch zwei Gelb-Rote Karten für Nico Blank und Denis Zagaria selbst und spielen bei Eintracht Trier nur 1:1.















Die Trierer Fans fluteten nach dem Schlusspfiff ausgelassen den Platz und feierten. Die Spieler der Stuttgarter lagen erst völlig enttäuscht am Boden, dann rafften sie sich auf und bedankten sich bei den über 1000 mitgereisten Fans, die der Mannschaft im Moselstadion trotz des erneut verspielten Aufstiegs Beifall spendeten. Warum sie nach dem 1:1 keine Häme auf die Mannschaft schütteten, sagte Präsident Rainer Lorz: „Mit zehn Mann waren wir die bessere Mannschaft, mit neun gleichwertig, am Ende ist das nur noch traurig. Dieses Mal können wir stolz sein, das Team trat ganz anders auf als in der Aufstiegsrunde 2019.“

Chance verspielt

Sie hatten diesen Absturz der Gefühle in Dorfmerkingen am 4. Juni ja schon einmal erlebt, als sich die Nachricht vom Freiberger Unentschieden als Fehlinformation herausstellte. Doch es gab noch eine Chance: Die Aufstiegsspiele. Das Finale in Trier. Alles hing an diesen 90 Minuten. Doch diese Chance wurde am Dienstagabend verspielt, auch durch eigene Undiszipliniertheit, die sich in zwei Ampelkarten niederschlug. „Bitterer geht es nicht, wir sind jetzt zweimal in dieser Saison nur wegen des Torverhältnisses gescheitert. Das tut so weh. Aber die Mannschaft ist so charakterstark, sie kommt wieder“, sagte Trainer Mustafa Ünal.

Nico Blank war vor 8300 Zuschauern in der 30. Minute nach seinem zweiten Foul mit Gelb-Rot vom Platz geflogen – eine harte Entscheidung, andererseits hätte der erfahrene Spieler auch einen Tick vorsichtiger zur Sache gehen können. Die Blauen ließen sich nicht beirren, spielten in einem 4-4-1-System weiter und hatten trotz Unterzahl sogar zwei gute Chancen durch den agilen Konrad Riehle (40. und 45.).

Stimmungsvolle Atmosphäre

Nach dem Wechsel nahm die Intensität in einer ungemein stimmungsvollen Atmosphäre weiter zu, immer wieder erhitzten sich die Gemüter. Die Blauen kämpften um jeden Zentimeter Boden, gaben alles. Ünal brachte Mijo Tunjic und Malte Moos, um den Druck zu verstärken. Doch in der 73. Minute schwächten sich die Blauen selbst: Denis Zagaria spielte den Ball mit der Hand, nachdem er sich eine unnötige Gelbe Karte eingehandelt hatte (63.), sah er folgerichtige die Ampelkarte (73.). In doppelter Unterzahl schwanden die Chancen praktisch auf den Nullpunkt. Ex-Kickers-Profi Robin Garnier traf zum 1:0 (88.). Das 1:1 von Mijo Tunic in der Nachspielzeit hatte nur noch statistischen Wert. Nun gilt es im fünften Jahr Oberliga, einen neuen Anlauf zu nehmen: „Wir werden ein sehr gutes Team haben, das in der Lage ist, wieder ganz vorne mitzuspielen“, sagte Lorz, während im Kickers-Block die eine oder andere Träne verdrückt wurde.