Stuttgarter Kickers bei Eintracht Trier: Liveticker: Können die Kickers in Trier punkten?

1 Lukas Kiefer und die Kickers sind in Trier gefordert. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers sind am Sonntag bei Aufsteiger Eintracht Trier gefordert. Wie sich das Team von Trainer Marco Wildersinn in Trier schlägt, erfahren Sie hier im Liveticker.











Die Stuttgarter Kickers treten am heutigen Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) bei Aufsteiger Eintracht Trier an. Nach dem am Ende doch etwas enttäuschenden 2:2-Unentschieden gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hoffen die Blauen nun wieder auf einen Sieg.

Doch die Aufgabe wird alles andere als einfach. Die Eintracht verlor in dieser Saison nur eins ihrer sechs Heimspiele (0:3 gegen Kickers Offenbach) im Moselstadion. Zuletzt setzte es jedoch zwei Pleiten in Serie (2:4 in Freiburg und 1:3 in Fulda). Kickers-Trainer Marco Wildersinn kann gegen Trier wohl wieder auf Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant zurückgreifen, der zuletzt krankheitsbedingt passen musste.

Das Spiel hier im Livestream verfolgen

Wie sich die Blauen bei der Eintracht schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Blauen mit einem weiteren Auswärtsspiel weiter. Dann treffen sie im Dreisamstadion auf die Zweitvertretung vom SC Freiburg.