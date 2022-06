9 Heißblütig und zuversichtlich präsentierte sich der mitgereiste Anhang der Kickers vor dem Spiel. Die Pyroshow wird ein rechtliches Nachspiel haben Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers bleiben weiter in der Oberliga. Wie dramatisch es beim Endspiel in Trier zuging, zeigen emotionale Bilder aus dem Moselstadion.















Link kopiert

„Mit zehn Mann waren wir die bessere Mannschaft, mit neun gleichwertig, am Ende ist das nur noch traurig“, sagte Kickers-Präsident Rainer Lorz nach der Partie. Wenn auch logischerweise etwas blau eingefärbt, es war viel Wahres dran an seiner Einschätzung. Die Kickers haben sich in Trier sehr ordentlich verkauft, hatte in der Nachspielzeit gar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, am Ende war nur noch Enttäuschung.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Der Kommentar zum Spiel

Wir haben die emotionalen Bilder aus dem Moselstadion zusammengestellt, die das Drama in Trier produziert hat. „Bitterer geht es nicht, wir sind jetzt zweimal in dieser Saison nur wegen des Torverhältnisses gescheitert. Das tut so weh“, sagte Trainer Mustafa Ünal, um sogleich nach vorn zu blicken: „Die Mannschaft ist so charakterstark, sie kommt wieder“. Wie es bei den Stuttgarter Kickers nun weitergeht, werden wir im Tagesverlauf zusammentragen.