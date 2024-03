Stuttgarter Kickers bei der TSG Hoffenheim II: Die Blauen gehen im Topspiel baden

1 Für die Kickers um Kapitän Kevin Dicklhuber gab es im Kraichgau nichts zu lachen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers sind am Samstag im Topspiel der Regionalliga Südwest beim Tabellenzweiten TSG 1899 Hoffenheim II angetreten – und haben im Kraichgau eine Klatsche kassiert. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.











Link kopiert

Am Samstagnachmittag trafen sich die TSG 1899 Hoffenheim II und die Stuttgarter Kickers im Dietmar-Hopp-Stadion zu Sinsheim in der Regionalliga Südwest zum Topspiel. Die Blauen aus Degerloch wollten nach zuletzt enttäuschenden Auftritten und der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt II (1:3) wieder zurück in die Erfolgsspur finden – allerdings vergeblich. Am Ende hieß es 5:0 für Hoffenheim.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Nur leise Hoffnung bei krankem Trio für Spiel gegen Fulda Die Stuttgarter Kickers sind zurück in der Regionalliga. In unserem Newsblog halten wir die Fans der Blauen mit Neuigkeiten rund um das Team von Trainer Mustafa Ünal und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

Konnten die Kickers in der ersten Halbzeit noch mithalten, sorgte Hoffenheim mit zwei Treffern kurz vor der Pause für klare Verhältnisse. In der zweiten Hälfte erhöhten die Kraichgauer dann noch auf 5:0.

Wie sich die Kickers im Spitzenspiel geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Bereits kommenden Mittwoch geht es für die Blauen in der Liga weiter. Dann empfängt die Ünal-Elf im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.