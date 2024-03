Stuttgarter Kickers bei der TSG Balingen: Fragezeichen hinter drei angeschlagenen Spielern

1 Die Offensivkräfte Sinan Tekerci und Christian Mauersberger konnten diese Woche nicht komplett mit der Mannschaft trainieren. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Vor dem Spiel bei der TSG Balingen gibt es bei den Stuttgarter Kickers noch personelle Fragezeichen. Unabhängig davon rechnet Trainer Mustafa Ünal bei dem Aufeinandertreffen mit einigen ehemaligen Blauen mit einem heißen Kampf.











Die Stuttgarter Kickers sind seit der 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt II am 15. September 2023 in 14 Regionalligaspielen ungeschlagen geblieben. Entsprechend selbstbewusst können sie auch in das Duell bei der TSG Balingen (Samstag, 14 Uhr) gehen. Doch immer wieder betont Trainer Mustafa Ünal, dass seine Mannschaft an ihre Grenzen gehen muss, um zu punkten. In jedem Spiel. Auch beim Tabellendrittletzten, gegen den es im Hinspiel im Gazi-Stadion 2:2 ausging.

„Das wird ein schweres Spiel, mit ganz bestimmt viel Kampf auf beiden Seiten“, sagt Ünal, der die TSG zuletzt bei ihrem 2:2 beim VfB Stuttgart II im Schlienzstadion beobachtete: „Die Balinger spielten mutig, ballsicher, mit einem klaren Plan. Sie sind hervorragend aus der Winterpause gekommen.“ Vor der Partie in Cannstatt hatte das Team des neuen Trainers Murat Isik schon das Nachholspiel gegen den TSV Steinbach Haiger mit 1:0 gewonnen.

Duelle in der Jugend

Die beiden Trainer mit türkischen Wuzeln kennen sich aus Duellen in der Jugend. Isik coachte die U17 des VfB, Ünal die der Blauen. „In der Hinrunde gewann öfter der VfB, wir konnten dann in der Rückrunde zulegen“, erinnert sich Ünal. Das Wiedersehen der beiden Trainer ist nicht die einzige Besonderheit. Es spielen einige Ex-Blaue im Dress der TSG, allen voran Stürmer Halim Eroglu, der genauso wie Marko Pilic noch bis zur Winterpause in Degerloch unter Vertrag stand. „Nicht nur diese beiden, alle werden gegen uns heiß sein, aber wir sind es auch. Deshalb spielt das keine Rolle“, betont der Kickers-Coach.

Personell stehen noch kleine Fragezeichen hinter dem Einsatz von drei Stammspielen. Christian Mauersberger trainierte nach seinen muskulären Problemen im Beckenbereich in dieser Woche nur teilweise wieder mit, auch die angeschlagenen Sinan Tekerci und Niklas Kolbe (Hüftprobleme) konnten nicht das komplette Programm absolvieren. Bei der TSG fehlen Ex-Kickers-Spieler Tim Wöhrle (fünfte Gelbe Karte) und Moritz Kuhn (früher VfB) wegen einer Knieverletzung.

Die Balinger rechnen in der Bizerba-Arena mit 3000 Zuschauern, 600 bis 700 Kickers-Fans werden erwartet.

Spielplan

Bisherige Spiele

Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – TuS Koblenz 7:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, Kickers – TSG Balingen 2:2, Kickers – VfR Aalen 0:0, Eintracht Frankfurt II – Kickers 1:0, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:0, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 3:0, Bahlinger SC – Kickers 1:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:0, VfB Stuttgart II – Kickers 0:2, Kickers – FC Astoria Walldorf 2:2, SGV Freiberg – Kickers 0:2, Kickers – FC 08 Homburg 2:2, Kickers – Kickers Offenbach 1:0, TuS Koblenz – Kickers 0:0, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 1:4, Kickers – KSV Hessen Kassel 2:1, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:0.

Künftige Spiele

TSG Balingen – Kickers (Samstag, 9. März, 14 Uhr), VfR Aalen – Kickers (Freitag, 15. März, 19 Uhr), Kickers – Eintracht Frankfurt II (Samstag, 23. März, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (30./31. März), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (2./3. April), TSV Schott Mainz – Kickers (5. bis 7. April), Kickers – Bahlinger SC (12. bis 14. April), FSV Frankfurt – Kickers (20./21. April), Kickers – VfB Stuttgart II (26. bis 28. April), FC-Astoria Walldorf – Kickers (3. bis 5. Mai), Kickers – SGV Freiberg (11. Mai), FC 08 Homburg – Kickers (18. Mai).

WV-Pokal

1. Runde: Freilos, 2. Runde: 1. Göppinger SV – Kickers 3:4 i. E., 3. Runde: TSV Weilimdorf – Kickers 0:7, Achtelfinale: TSG Backnang – Kickers 1:2 n. V., Viertelfinale: TSV Buch – Türkspor Neckarsulm (3. April, 17 Uhr), SG Empfingen – SG Sonnenhof Großaspach (3. April, 19 Uhr), SSV Reutlingen – VfR Aalen, Kickers – SSV Ulm 1846 Fußball (beide 16. April, 19 Uhr), Halbfinale: Sieger SG Empfingen/SG Sonnenhof – Sieger Kickers/Ulm, Sieger TSV Buch/Türkspor Neckarsulm – Sieger SSV Reutlingen/VfR Aalen (beide am 1. Mai), Finale 25. Mai in Großaspach. (jüf)