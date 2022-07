1 Nico Blank (links) will mit den Kickers im Pokal nichts anbrennen lassen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Am Sonntag starten die Stuttgarter Kickers in die neue Pflichtspielsaison. Im WFV-Pokal treffen sie auf die Spvgg Trossingen. Hier geht es zum Liveticker.















Link kopiert

Der Titelverteidiger Stuttgarter Kickers ist am Sonntag um 17 Uhr in der ersten Runde des WFV-Pokals beim Landesligisten Spvgg Trossingen gefordert. In der vergangenen Saison konnte der Oberligist aus Degerloch den Pokal nach einem dramatischen Finale gegen den SSV Ulm 1846 Fußball (Endstand 5:4 nach Elfmeterschießen) in die Höhe reißen. Auch in diesem Jahr wollen die Blauen wieder ins Endspiel. Dementsprechend konzentriert wollen die Kickers in Trossingen antreten – ein Ausscheiden in der ersten Runde käme einer herben Enttäuschung gleich. Wie sich das Team im Landkreis Tuttlingen schlägt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Nächsten Samstag geht es für die Blauen ebenfalls im Pokal weiter. Dann allerdings auf Bundesebene – um 18 Uhr ist der Zweitligist Greuther Führt zu Gast im Gazi-Stadion auf der Waldau.