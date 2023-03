1 Per Kopf erzielte Paul Polauke das dritte Tor für die Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers haben im WFV-Pokal das Halbfinale erreicht. Bei der Sport-Union Neckarsulm gewannen die Blauen mit 3:2. Hier gibt es den Liveticker zum nachlesen.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers stehen im Halbfinale des WFV-Pokal. Der Titelverteidiger besiegte den Oberligisten Sport-Union Neckarsulm knapp mit 3:2. In der Runde der letzten Vier treffen die Blauen Anfang Mai auf den Landesligisten Türkspor Neu-Ulm, der überraschend am Abend den Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd aus dem Turnier warf.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Vier Änderungen und ein Schiedsrichter mit Vorgeschichte Die Stuttgarter Kickers wollen in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wir begleiten das große Ziel der Blauen mit einem Newsblog.

Die Degerlocher taten sich in Neckarsulm schwer. Zwar ging die Elf von Mustafa Ünal durch Tore von Flamur Berisha und Loris Maier früh mit 2:0 in Führung – doch danach kamen die Gastgeber besser ins Spiel und schossen noch vor der Halbzeit durch Jonas Selz den Anschlusstreffer. In der 59. Minute stellte Paul Polauke nach einem Freistoß von David Kammerbauer per Kopf die Zwei-Tore-Führung wieder her.

Nur kurze Zeit später machte Emmanuel McDonald das Spiel jedoch wieder spannend. Am Ende blieb es dann aber beim knappen Sieg für den Oberliga-Spitzenreiter.

Wie sich die Kickers im Viertelfinale geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachverfolgen, den die Stuttgarter in Zusammenarbeit mit Fupa.net angeboten haben. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Am kommenden Samstag geht es für die Kickers in der Liga weiter. Um 15.30 Uhr müssen die Blauen beim ATSV Mutschelbach ran.