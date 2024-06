Stuttgarter Kickers: Aufgalopp mit vielen neuen Gesichtern

9 Aufgalopp mit neuen Gesichtern: Die Blauen legen wieder los. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers sind in die Vorbereitung auf die neue Runde gestartet. Mit einigen Neuzugängen und einem in großen Teilen neuen Trainerteam soll es gelingen, gemeinsam die nächste Stufe zu erklimmen.











Es geht wieder los auf Degerlochs Höhen. Mit neuem Cheftrainer, neuen Trainerstab-Mitgliedern und einer Reihe an Neuzugängen sind die Stuttgarter Kickers in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Südwest gestartet. Pünktlich um 14.30 Uhr betrat der blaue Tross, angeführt vom neuen Trainer Marco Wildersinn (43), die wie ein Teppich daliegende Rasenfläche am ADM-Sportpark. Ihm assistieren zukünftig der ebenfalls neue Co-Trainer Dominik Lang und Torwart-Trainer Denis Jercic. Weiter dabei bleibt vorerst Co-Trainer Sven Ackermann, der zusätzlich die U19 trainiert. Ansonsten bleibt der Staff derselbe im Vergleich zur Vorsaison

Stein mit Kader zufrieden

Zuvor gab es eine kurze Ansprache im Kabinentrakt, um die 27-köpfige Truppe auf die anstehenden Aufgaben einzustimmen. Neu dabei sind Milan Petrovic, Vico Meien, David Tomic, Nyamekye Awortwie-Grant und U19-Youngster Mario Borac. Sportchef Marc Stein war derjenige, der einige Wort an die Mannschaft richtete. Er zeigte sich mit dem jetzigen Stand des Kaders zufrieden: „Ich denke wir haben eine gute, hungrige Truppe zusammen mit neuen Mitgliedern, die mit uns gemeinsam die nächste Stufe erklimmen und wachsen wollen“, so Stein, der jedoch auch nicht ausschloss, dass es „noch zu Verschiebungen kommen“ könne im blauen Kader. Vorerst habe jeder Akteur allerdings ausreichend Gelegenheit, sich einen Platz im finalen Kader zu erkämpfen.

Sechs Wochen Vorbereitung liegen nun vor den Stuttgarter Kickers. Sie wird vornehmlich in Degerloch stattfinden. Lediglich kurz vor Rundenstart will man drei Tage im Allgäu (15. bis 18. Juli in Sonthofen) noch enger zusammenrücken.

Weitere Vorbereitungspläne

Sonntag, 23. Juni 2024: Testspiel beim TSV Bernhausen (14 Uhr, Fleinsbachstadion, Dombasler Str. 8, 70794 Filderstadt)

Sonntag, 30. Juni 2024: Testspiel TSG Backnang - Kickers (14 Uhr, Etzwiesenstadion in Backnang)

Samstag, 6. Juli 2024: Testspiel Kickers - FV Illertissen (14 Uhr, ADM-Sportpark oder Bezirkssportanlage Waldau)

Sonntag, 7. Juli 2024: Testspiel Kickers - 1. CfR Pforzheim (12.30 Uhr, ADM-Sportpark oder Bezirkssportanlage Waldau)

Freitag, 12. Juli 2024: Testspiel Kickers – SC Freiburg II (15 Uhr, beim SV Spielberg Am Talberg 16, 76307 Karlsbad-Spielberg)

Samstag, 20. Juli 2024: Jubiläumsturnier 125 Jahre Stuttgarter Kickers (Vorbereitungsturnier mit SSV Jahn Regensburg und FC Blau Weiß Linz, ganztägig im Gazi-Stadion auf der Waldau)

Wochenende 19. / 20. / 21. Juli 2024: 1. Runde DB Regio wfv-Pokal

Wochenende 26. / 27. / 28. Juli 2024: 1. Spieltag RLSW