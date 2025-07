Stuttgarter Jörg-Ratgeb-Schule: Nach Stadtbahn-Todesfall – „Unsichtbar ist der Junge immer da“

1 Ein zufriedener Rektor: Guntram Haag im Festwochentrubel und umringt von den Musicaldarstellerinnen. Foto: Max Kovalenko

Nach dem Tod eines Schülers stand die Zeit still in der Jörg-Ratgeb-Schule. Rektor Guntram Haag erklärt, wie der Weg aus der Trauer war und wie das Schuljubiläum gefeiert wird.











Link kopiert

„Das bleibt in unseren Herzen“, sagt am Ende des Abends Guntram Haag. Sichtlich bewegt. Und offensichtlich auch sehr stolz auf das, was er gerade erlebt hat. Er hat mit den Füßen gewippt, geklatscht und am Ende Schokolade und Blumen überreicht. Haag ist Rektor des Gymnasiums und Leiter des Schulverbundes aus Gymnasium und Realschule, kurz: der Jörg-Ratgeb-Schule in Stuttgart-Neugereut.