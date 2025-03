Stuttgarter Innenstadt: Was kostet der Quadratmeter auf der Königstraße?

1 Die Königstraße gehört zu den 1a-Lagen in Deutschland. Foto: /Wilhelm Mierendorf

Die Industrie- und Handelskammer präsentiert die Ergebnisse ihrer aktuellen Umfrage: In den Spitzenlagen in der Stuttgarter Innenstadt sind die Mieten für den Handel weiterhin auf einem hohen Preisniveau.











Wie teuer ist es, eine Handelsfläche in der Stuttgarter Innenstadt zu mieten? Eine aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart gibt Aufschluss: Der Durchschnittswert der Bestandsmieten in der City liegt laut IHK bei 90 Euro pro Quadratmeter Geschäftsfläche und bei 115 Euro je Quadratmeter Verkaufsfläche. Der in der Umfrage genannte Höchstwert beträgt 188 Euro beziehungsweise 231 Euro pro Quadratmeter. Das bedeutet: „Auch in Stuttgarts Spitzenlagen werden Preise aufgerufen, die für Traditionsunternehmen, kleinere Händler und inhabergeführte Fachgeschäfte kaum zu schultern sind“, heißt es bei der IHK. Die teuerste Lage der Region sei die Stuttgarter Innenstadt, insbesondere die Königstraße. Sie liege gleichauf mit Hamburg auf Rang fünf der Spitzenmieten in Deutschland. München befindet sich auf Platz eins. Dort werden je nach Quelle zwischen 280 und 340 Euro pro Quadratmeter verlangt. Berlin liegt auf Rang zwei. Es folgen Frankfurt und Düsseldorf.