Uwe Bogen 16.12.2025 - 10:36 Uhr , aktualisiert am 16.12.2025 - 10:36 Uhr

1 Der Baustellenzaun für das Projekt Vier Giebel rückt den Häusern und Bars im Ausgehviertel der Geißstraße immer näher. Rechts: das verbaute Café Weiß. Foto: privat

Das Projekt Vier Giebel soll das „Märchenviertel“ aufwerten. Anwohner und Wirte aber klagen über dunkle Ecken, Müll und fehlende Kundschaft. Ein Bauzaun sei „illegal“ versetzt worden.











Der Brunnen ist nach dem Burschen Hans benannt, der, wie die Brüder Grimm so schön aufgeschrieben haben, im Glück war. Weitere Märchenfiguren zieren Giebel und Dächer in dem Ausgehviertel, das vor allem im Sommer im Freien brummt. Doch im „Märchenviertel“ haben nicht alle Glück. Wo früher Passanten zwischen Steinstraße und Hans-im-Glück-Brunnen flanierten, wirkt die Geißstraße heute wie ein vergessener und abgehängter Winkel der City: schmal, dunkel, wenig einladend.