Stuttgarter Innenstadt: Kostenlose Parkplätze bei der Langen Einkaufsnacht

1 Der Königsbau wird zur Leinwand. Eine bunte Lichtershow wartet zwischen 18 und 22.30 Uhr. Foto: CIS/Leif Piechowski

Für Samstag, 2. November, lädt die City-Initiative wieder zum Shopping bis 22 Uhr in die Innenstadt.











Link kopiert

Kostenlos Parken, einkaufen bis 22 Uhr und eine bunte Lichtershow: Das alles gibt es am kommenden Samstag, 2. November, wenn die City-Initiative zur Langen Einkaufsnacht „Stuttgart leuchtet“ einlädt. Im vergangenen Jahr kamen rund 200 000 Besucherinnen und Besucher.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgart leuchtet Lichterzauber lockt 200 000 Menschen in die Stadt Stuttgart leuchtet: Einzelhändler und Besucher in der Innenstadt sind am Samstag begeistert vom Programm der Langen Einkaufsnacht der City-Initiative, bei der die Illuminierung des Königsbaus der unbestrittene Höhepunkt ist.

„Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr diese Veranstaltung realisieren zu können“, sagt City-Manager Holger Siegle. Die leuchtenden Schaufenstern werden nicht die einzige bunte Lichterquelle sein. Auch die gesamte etwa 110 Meter breite Fassade des Königsbaus wird illuminiert. „Mittels 3-D-Mapping erwachen dann die tragenden Säulen am Schlossplatz zum Leben“, sagt Siegle – realisiert durch die Firma „Frischvergiftung“. Zu jeder halben Stunde zwischen 18 und 22.30 Uhr wartet eine Lichtershow auf die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zauberkünstler, Karussell und jede Menge Gewinne

Trotz all der Beleuchtung soll der Nachhaltigkeitsaspekt nicht zu kurz kommen. Deshalb wird die Illumination mit Ökostrom betrieben, den die Stadtwerke Stuttgart liefern. „Es freut uns sehr, dass die City-Initiative Stuttgart als Partner der Energiewende erneut auf 100 Prozent Ökostrom der Stadtwerke Stuttgart setzt, damit die Lange Einkaufsnacht voll zur Geltung kommt“, sagt Peter Drausnigg, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart, die ein wichtiger Sponsor von „Stuttgart leuchtet“ sind. Auch die BW-Bank und die Königsbau-Passagen sind als lokaler Partner wieder mit an Bord.

Was ist außer der Lichtershow in der Innenstadt geboten? Im Bereich der Unteren Königstraße sowie auf dem Schlossplatz gibt es Cocktails, Süßwaren, Baumstriezel, Grillgut oder Crêpes. Zudem dreht ein Karussell seine Runden. Auch in diesem Jahr werden viele Mitglieder der CIS besondere Aktionen für die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt bereit halten – vom Milaneo bis zum Gerber. Unter anderem wird im Einkaufszentrum am Mailänder Platz der Musiker Dennis Ross spielen (15 bis 19 Uhr). Und um 18 Uhr beginnt ein Laternenumzug. Im Gerber treten die Zauberkünstler Marco & Pablo auf (15 bis 21.30 Uhr) auf.

Auch in der Calwer Passage und im Dorotheen-Quartier gibt es Programm

Auf dem Schlossplatz wird unter anderem auch der Handballverein TVB Stuttgart aktiv sein. Am Stand kann die Wurfgeschwindigkeit gemessen werden. Zusätzlich wartet ein Handball-Quiz, bei dem Freikarten für ein Bundesliga-Heimspiel in der Porsche-Arena zu gewinnen sind. An anderer Stelle gibt es das Spiel der Heiße Draht und weitere Gewinne wie ein Digitalradio oder E-Bike.

Des Weiteren sind in der Calwer Passage Saxofonistin Celia Baron und ein DJ zu hören. Im Dorotheen-Quartier gibt es Night Pilates oder einen Walking Act. Für Musik werden die Band soul2go sowie Sängerin Kiara sorgen (11 bis 17 Uhr). Danach übernimmt bis 22 Uhr DJane Alegra Cole.

P+R-Anlagen sind kostenlos zu benutzen

Aufgrund des zu erwartenden großen Andrangs in der Innenstadt stellt die Stadt Stuttgart am 2. November Park-and-Ride-Anlagen (P+R) kostenfrei zur Verfügung, um unkompliziert auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen zu können. Zu den grundsätzlich 650 kostenfreien Parkplätzen auf den P+R-Anlagen in Sommerrain, in den Wagrainäckern Mühlhäuserstraße, Ruhbank, Geroksruhe, Heumaden und Plieningen kommen Österfeld Unterer Grund, Degerloch Albstraße, Weilimdorf Weissacher Straße Nord und Süd, Obertürkheim Hafenbahnstraße, Rohr, Zuffenhausen Parkplatz und Am Bahnhof sowie Vaihingen hinzu. Bernhard Grieb, Leiter der Wirtschaftsförderung Stuttgart: „Mit der kostenlosen Nutzung der erweiterten P+R-Anlagen möchten wir vor allem den Personen, die keine gute ÖPNV-Anbindung an ihre Haustür haben, und den Gästen von außerhalb eine attraktivere und stressfreie Anreise in die Stuttgarter Innenstadt ermöglichen und gleichzeitig den lokalen Handel unterstützen. Nach der Langen Einkaufsnacht werden wir die Maßnahme auswerten, um ihre Wirkung zu beurteilen.“ Die kostenlose Fahrt in Bus und Bahn wird es dagegen in diesem Jahr bei der Langen Einkaufsnacht nicht geben.