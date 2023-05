1 Die „Letzte Generation“ fährt mit ihren Aktionen fort – nicht nur in Berlin. Foto: /Imago/Müller-Stauffenberg

Erneut haben die Aktivisten der „Letzten Generation“ in Stuttgart mit einer Aktion für Aufsehen gesorgt. Am Mittwochmorgen blockierten sie den Berufsverkehr in der Innenstadt.















Am Mittwochmorgen hat eine Aktion der Klima-Aktivisten von der „Letzten Generation“ für erhebliche Verkehrsprobleme in der Stuttgarter Innenstadt gesorgt. In einem Protestmarsch zogen sie vom Marienplatz in Richtung Schlossplatz und Börsenplatz und blockierten dabei alle Spuren. Laut Polizei kam es zu erheblichen Staus.

„Wir sollten und müssen von unserer Regierung mehr erwarten dürfen als zaghaftes Zurückrudern, wenn der Boden der Verfassung bereits offensichtlich verlassen wurde“, sagte „Letzte Generation“-Sprecher Theodor Schnarr. „Unsere Demokratie, unsere Grundrechte, unsere Zukunft – alles steht auf dem Spiel.“ Man müsse jetzt in einem Gesellschaftsrat zusammenkommen, „um der Politik unter die Arme zu greifen und zu bewahren, was unsere Demokratie ausmacht“.