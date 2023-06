So sind Lisa und Lena als Schauspielerinnen

7 Alex (Lena Mantler), Juli (Lisa Mantler), Nia (Jobel Mokonzi) und Ewa (Sinje Irslinger, v. li) erleben einen aufregenden Sommer. Foto: Constantin Film Verleih GmbH/Westside Filmproduktion GmbH/Bernd Spauke

Die bekannten Influencerinnen und Zwillinge Lisa und Lena Mantler geben ihr Kinodebüt in dem modernen Skaterinnen-Film „Get Up“.















13 Jahre waren sie alt, als die Stuttgarter Zwillinge Lisa und Lena Mantler Tanzvideos mit zu den Songs synchronen Lippenbewegungen veröffentlichten und damit über Deutschland hinaus bekannt wurden. Auch heute noch sind sie als Influencerinnen in den sozialen Netzwerken aktiv, doch die inzwischen 21-Jährigen beschreiten nun neue Wege. Produzent Christian Becker, der mit der Constantin-Tochter Rat Pack Kinofilme wie „Fack Ju Göhte“ realisierte, lernte die Zwillinge schon vor einigen Jahren kennen und hatte die Idee, sie auf die Leinwand zu bringen. Doch zuvor nahmen sie noch Schauspielunterricht.

In ihrem ersten Kinofilm „Get Up“ spielen die Beiden die Hauptrollen. Diese scheinen ihnen wie auf den Leib geschneidert: sie verkörpern die Zwillinge Alex (Lena Mantler) und Juli (Lisa Mantler), deren enge Bindung auf den Prüfstand gestellt wird, als sie nach der Schule plötzlich unterschiedliche Ziele verfolgen. Eine Situation, die Lisa und Lena bekannt sein dürfte, da sie privat inzwischen ebenfalls unabhängig voneinander auftreten. Die Zwillinge im Film unterscheiden sich optisch durch unterschiedliche Modestile – ebenso wie inzwischen auch Lisa und Lena. Lena bevorzugt als Alex und im echten Leben einen lässigen Skaterstil. Selbst die Muschelkette, die sie immer trägt, darf sie im Film anbehalten. Lisa Mantler dagegen wählt auch als Juli einen feminineren Look. Das erweckt manchmal den Eindruck, als würden die Zwillinge sich selbst spielen, zumal sie in ihrer Freizeit gerne skaten.

Für die Figur Alex ist Skaten allerdings mehr als nur ein Hobby. Nachdem sie durch das Abitur gerasselt ist, das ihre Schwester mit Bravour meisterte, träumt sie von einer Karriere als professionelle Skaterin. Gemeinsam mit ihrer Schwester, Freundin Ewa (Sinje Irslinger) und Nia (Jobel Mokonzi), die neu zu der Clique kommt, nehmen sie an einem Wettbewerb für Skaterinnen teil. Dadurch will Alex ihrem Ziel näher kommen. Doch ihr Ehrgeiz führt auch zu Konflikten mit der Schwester und den Freundinnen. „Get Up“ zeigt die Geschichte eines Sommers, in dem es um Freundschaft, Erwachsen werden, große Träume und die erste Liebe geht.

Regisseurin Lea Becker ist dabei in ihrem Kinodebüt eine erfreulich moderne Geschichte gelungen, die sich fast ausschließlich um Frauen dreht. Die Figuren Ewa und Nia sind divers angelegt – Ewa als queerer Charakter, Nia als Person of Color. Zwischen den beiden entwickelt sich eine zarte Verliebtheit. Ebenso wie zwischen Alex und Tom (Anton Kappler), der sie unterstützt, ohne sie zu belehren. Anton Kappler stand zuvor noch nie als Schauspieler vor der Kamera, sondern kommt aus dem Skatemilieu. Bei der Besetzung anderer Nebenrollen setzte Lea Becker ebenfalls auf Skaterinnen, um die Handlung authentisch aussehen zu lassen.

Modern sind auch die Reaktionen der Mütter im Film auf die Wünsche ihrer Kinder. Statt sich ihnen – wie es sonst oft in Filmen üblich ist – in den Weg zu stellen, unterstützen sie die ungewöhnlichen Ziele.

Get Up. Deutschland, 90 Minuten. Regie: Lea Becker. Mit Lisa Mantler, Lena Mantler, Sinje Irslinger, Jobel Mokonzi. Ab sechs Jahren.