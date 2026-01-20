Stuttgarter Influencerin und Mutter: Ist die Waldorfschule das Richtige? Olivia von Platen über die Schul-Wahl

Ist die Waldorfschule das Richtige? Olivia von Platen über die Schul-Wahl

1 Welche Schule sollen die Töchter einmal besuchen? Bei Familie von Platen steht diese Entscheidung noch an. Foto: Miriam Beverung

Waldorf, staatlich oder doch international? Die Stuttgarter Influencerin Olivia von Platen spricht über die schwierige Entscheidung, die richtige Schulform für ihre Töchter zu finden.











Auf welche Schule schicke ich mein Kind? Soll es eine staatliche, eine private oder gar eine internationale Schule sein? Vor dieser Frage stehen aktuell viele Eltern, denn sie müssen Kinder, die ab diesem Jahr schulpflichtig werden, im Frühjahr an einer Grundschule anmelden. Auch die Stuttgarter Influencerin Olivia von Platen und ihr Mann und Ex-Porsche-Manager Detlev von Platen beschäftigen sich damit, denn ihre älteste Tochter Alea (5) soll im kommenden Jahr eingeschult werden. Das machte die Stuttgarterin kürzlich auf ihrem Instagram-Account zum Thema. Hier spricht die 29-Jährige darüber, wieso sie eine Waldorfschule in Erwägung zieht, wie sie sich zu dem Thema informiert und was sie sich darüber hinaus wünschen würde.