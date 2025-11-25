Stuttgarter Haushaltsloch: Stadt streicht drei Millionen Euro für den Radverkehr
1
Kommt der Radverkehr in Stuttgart ins Stocken? Die Stadt stellt weniger Geld zur Verfügung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Stadt muss Sparen. Mehr als 16,5 Millionen Euro sollen in den kommenden zwei Jahren beim Straßenbau in Stuttgart eingespart werden. Besonders hart trifft es den Radverkehr.

Die Straßen und Gehwege in Stuttgart sind stark sanierungsbedürftig. Laut neuesten Untersuchungen ist jede vierte Straße gar in einem desolaten Zustand. Zudem soll der Ausbau des Radwegenetzes weiter vorangetrieben werden. Schließlich ist das selbst gesteckte Ziel der Landeshauptstadt eindeutig formuliert: Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil des Radverkehrs auf insgesamt 25 Prozent gesteigert werden. Doch mit welchem Geld?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.