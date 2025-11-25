Stuttgarter Haushaltsloch: Stadt streicht drei Millionen Euro für den Radverkehr

Stadt streicht drei Millionen Euro für den Radverkehr

Die Stadt muss Sparen. Mehr als 16,5 Millionen Euro sollen in den kommenden zwei Jahren beim Straßenbau in Stuttgart eingespart werden. Besonders hart trifft es den Radverkehr.











Die Straßen und Gehwege in Stuttgart sind stark sanierungsbedürftig. Laut neuesten Untersuchungen ist jede vierte Straße gar in einem desolaten Zustand. Zudem soll der Ausbau des Radwegenetzes weiter vorangetrieben werden. Schließlich ist das selbst gesteckte Ziel der Landeshauptstadt eindeutig formuliert: Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil des Radverkehrs auf insgesamt 25 Prozent gesteigert werden. Doch mit welchem Geld?