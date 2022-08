Stuttgarter Hausärztin gibt Kassensitz zurück Ist der selbstständige Hausarzt ein Auslaufmodell?

Der Schritt einer Stuttgarter Hausärztin, die in Zukunft keine gesetzlich versicherten Patienten mehr behandelt, wirft ein Schlaglicht auf den Strukturwandel in den Praxen. Ein Drittel der Hausärzte ist älter als 60 Jahre. Was bedeutet das für die Zukunft?