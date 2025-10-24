Stuttgarter Hauptbahnhof: Stuttgart-21-Eröffnung ohne Mercedes-Stern am Bahnhof
12
Einmal mit, einmal ohne Stern: Der Bahnhofsturm in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zur Eröffnung von Stuttgart 21 fehlt dem Bahnhofsturm sein Stern: Der Mercedes-Stern bleibt länger im Exil als geplant – erst 2027 soll er auf den Turm zurückkehren.

Die Eröffnung von Stuttgart 21 – von der Deutschen Bahn angepeilt für Dezember 2026 – wird unter keinem guten Stern stehen. Das gilt zumindest dann, wenn man das Logo des Automobilbauers Daimler für einen solchen hält. Denn der Mercedes-Stern, der 2021 baustellenbedingt seinen angestammten Platz auf dem Bahnhofsturm hatte räumen müssen, kehrt deutlich später zurück, als bei seiner Demontage vorgesehen. Zur Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs wird der Turm des historischen Bahnhofsgebäudes jedenfalls ohne Stern dastehen.

