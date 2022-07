1 Einer der Männer soll auch der Polizei gegenüber aggressiv geworden sein. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein Streit um einen Sitzplatz gipfelt in einer Schlägerei. Als die Polizei eintrifft, verhält sich einer der Kontrahenten auch einer Beamtin gegenüber aggressiv.















Link kopiert

Am Samstagabend ist es am Stuttgarter Hauptbahnhof nach Polizeiangaben in einem Zug zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf sich einer der beiden Kontrahenten mit der Polizei anlegt haben soll.

Gegen 20.30 Uhr am soll es zwischen einem 20-Jährigen und einem 48-Jährigen zunächst verbale und im Anschluss körperliche Auseinandersetzung gegeben haben, da sie sich um einen frei gewordenen Sitzplatz stritten.

Der 20-Jährige schlug wohl dem 48-Jährigen mehrmals ins Gesicht. Dies habe sich der 48-Jährige laut Bericht nicht gefallen lassen und habe zurückgeschlagen.

Polizistin blieb unverletzt

Als eine Streife der Bundespolizei die Situation schlichten und mit beiden Personen zur Klärung des Sachverhaltes auf das Revier gehen wollte, wehrte sich der 20-Jährige laut Polizeibericht, sodass er zum Fahrzeug getragen werden musste. Währenddessen soll er nach den Polizeibeamten getreten und eine Beamtin am Bein getroffen haben. Sie blieb unverletzt.

Der 20-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Der 48-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.