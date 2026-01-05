Nina Scheffel 05.01.2026 - 08:00 Uhr , aktualisiert am 05.01.2026 - 08:00 Uhr

Wer regelmäßig Bahn fährt oder ab und zu durch die Arnulf-Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof geht, kann sie nicht überhören – die überwiegend klassische Musik, die aus Lautsprecherboxen an der Passagen-Decke schallt. Doch was hat es damit auf sich? Wer entscheidet, dass Passantinnen und Passanten musikalisch etwa von Wagner oder Bach begleitet werden? Und was sagen die Stadt und die Menschen vor Ort dazu?