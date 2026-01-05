Stuttgarter Hauptbahnhof: Musik in der Klett-Passage spaltet – Kritiker: „Maßnahmen schlicht unmenschlich“
1
Lautsprecher bespielen die Klett-Passage mit Musik – Ulrich Kopp von der Mietervereinigung wählt diese aus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Aus unserem Archiv - An der Lautsprecher-Musik in der Arnulf-Klett-Passage scheiden sich die Geister. Wer dahinter steckt, wozu die Musik dienen soll und wie Klassik in Dauerschleife vor Ort ankommt.

Wer regelmäßig Bahn fährt oder ab und zu durch die Arnulf-Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof geht, kann sie nicht überhören – die überwiegend klassische Musik, die aus Lautsprecherboxen an der Passagen-Decke schallt. Doch was hat es damit auf sich? Wer entscheidet, dass Passantinnen und Passanten musikalisch etwa von Wagner oder Bach begleitet werden? Und was sagen die Stadt und die Menschen vor Ort dazu?

