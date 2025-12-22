Stuttgarter Hauptbahnhof: Grund für Evakuierung war offenbar nicht nur ein einzelner Koffer

Grund für Evakuierung war offenbar nicht nur ein einzelner Koffer

1 Tausende Reisende sind am Wochenende von der Sperrung des Hauptbahnhofs betroffen gewesen. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Weshalb musste der Stuttgarter Hauptbahnhof am Wochenende stundenlang gesperrt werden? Berichte von Augenzeugen deuten darauf hin: Offenbar nicht nur wegen eines einzelnen Koffers.











Link kopiert

Der aufgefundene verdächtige Gegenstand, der am Samstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof zu einem Großeinsatz und einer stundenlangen Sperrung geführt hat, ist offenbar nicht nur ein einzelner Koffer gewesen. Wie Augenzeugen berichteten, hatten es die Sprengstoffexperten der Polizei gleich mit mehreren Gepäckstücken zu tun. Dies könnte erklären, warum erst Stunden später Entwarnung gegeben werden konnte. Die Bundespolizei äußerte sich am Montagmorgen zunächst nicht. „Wir ermitteln weiter“, sagte ein Sprecher.